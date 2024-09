Simpatia de Patrícia Poeta e falta de samba de ex-BBB, marcam noite de festa da Grande Rio - Reprodução

Simpatia de Patrícia Poeta e falta de samba de ex-BBB, marcam noite de festa da Grande RioReprodução

Publicado 30/09/2024 12:02 | Atualizado 30/09/2024 12:03

O clima de preparação para o Carnaval 2025 já tomou conta da Grande Rio, escola de samba da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro! No último sábado (28), a agremiação caxiense realizou um grande evento para apresentar suas novas musas. A festa, que contou com muito brilho e glamour, também trouxe bastidores inesperados, que revelaram a tensão entre algumas participantes.



Essa coluna que tem feito amigos nos quatro cantos desse país, descobriu com exclusividade o que mais chamou atenção nos bastidores do evento, até porque com as câmeras ligadas tudo são flores, e é no off que as tretas acontecem.



Patrícia Poeta brilhou com sua simpatia, arrancando elogios desde o momento em que chegou até sua apresentação. A apresentadora mostrou estar à vontade e conquistando a todos com seu carisma. Ela teria sido uma das grandes sensações da noite, sempre sorridente e muito acessível.



Por outro lado, a ex-reality global, Alane Dias, uma das novas musas, parecia deslocada no meio das outras beldades. Segundo amigos da coluna, ela estaria visivelmente nervosa, a ex-BBB foi de poucas palavras, embora não faltasse simpatia. Nos bastidores, o comentário geral foi de que ela “só jogava a perna para o alto”, sua marca registrada no BBB 24, mas faltava o samba no pé.



Além das novas musas, as veteranas Mulher Melão e Mileide Mihaile também participaram do evento. No entanto, foram as estreantes, entre elas a ex-bbb 24 Isabelle Nogueira, que ao lado de Poeta, tarnaram-se a sensação da noite. Inclusive, receberam toda a atenção local, tanto da diretoria quanto da comunidade.