Arlindinho reage à fala de Flor sobre Arlindo Cruz: 'Coitada é ela' - Foto: Reprodução

Arlindinho reage à fala de Flor sobre Arlindo Cruz: 'Coitada é ela'Foto: Reprodução

Publicado 28/09/2024 17:20

Na madrugada deste sábado (28), Arlindinho compareceu à quadra da Unidos de Vila Isabel, que escolheu o samba-enredo para o Carnaval 2025. Durante o evento, o cantor foi questionado sobre as polêmicas de "A Fazenda 16", que envolveram sua irmã, Flora Cruz, e Flor Fernandez. Na ocasião, o sambista defendeu a família, incluindo o pai Arlindo Cruz, que foi envolvido na confusão.

Para quem não acompanhou, no último domingo (22), a ex-contratada do SBT mencionou o pai de Flora, que lida com as sequelas de um AVC desde 2017. Em uma discussão, a loira citou o sambista: "Você tem parente morrendo em casa, seu pai. O coitado do seu pai", disparou, deixando a jovem furiosa.



Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Arlindinho comentou o ocorrido. "Eu não acompanho muito 'A Fazenda', fico muito nervoso, quem vê mais é a minha mulher", afirmou. Quando questionado sobre a fala de Flor, o sambista não hesitou: "Coitada é ela, né? De falar isso do meu pai", rebateu, sendo contido pela esposa em seguida.



Arlindinho também destacou que a produção do programa agiu corretamente ao chamar a atenção de Flor: “Nós achamos cabíveis os procedimento da produção, que chamou atenção da pessoa no ato que ocorreu o problema”, afirmou. Por fim, ele se manifestou contra as falas ofensivas e gordofóbicas dirigidas tanto a seu pai quanto a outros participantes.