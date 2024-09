Após polêmica, Bárbara Borges chama Xuxa de 'fria' e 'indiferente' - Foto: Reprodução

Bárbara Borges fez um desabafo emocionante sobre sua relação com Xuxa. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a ex-paquita contou que tentou se aproximar da apresentadora, mas acredita que a Rainha dos Baixinhos não está interessada em ouvi-la. O desabafo surge após a artista ter criticado a omissão da loira em relação às paquitas em uma publicação anterior.



"Apesar de não sermos amigas, havia uma relação de fã, de paquita servindo Xuxa. Sempre ressignifiquei essa dinâmica", disse a atriz. Ela ainda destacou seu reconhecimento por ter trabalhado com Xuxa e Marlene Mattos, mesmo diante de situações que hoje considera complicadas. Segundo Bárbara, desde o lançamento do documentário de Xuxa, no ano passado, as duas não haviam conversado.



A famosa contou que enviou uma mensagem de aniversário para Xuxa, mas não recebeu resposta. "Vi matérias dizendo que ela tinha me cancelado, mas a verdade é que ela nunca me seguiu antes. Só começou a me seguir enquanto eu estava em 'A Fazenda'". Bárbara acredita que a apresentadora pode ter deixado de segui-la após uma entrevista em que comentou sobre Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa.



No reencontro recente, durante a pré-estreia do documentário "Pra sempre paquitas", Bárbara diz que o clima foi frio. "Quando nos cumprimentamos, ela logo virou e seguiu. Antes de sair, pedi que ela me ouvisse, mas acho que isso não vai acontecer. As paquitas anteriores demoraram 30 anos para serem ouvidas, então eu, na minha insignificância, provavelmente não serei ouvida agora", ponderou.

Por fim, ela reconheceu a importância do documentário como uma ruptura. "Ela foi muito cariosa comigo muitas vezes, mas, ao mesmo tempo também, ela foi bastante fria e indiferente a tudo que eu vivi ali com ela [...] Eu sempre relevei muita coisa porque ela era minha ídola", explicou. "Uma dependência emocional e sempre se diminuindo. Então, está sendo importante para eu poder me libertar desse piloto automático que eu sempre vivi", afirmou.