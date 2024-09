Beyoncé perde quase 4 milhões de seguidores com polêmica de Diddy - Foto: Reprodução

Beyoncé perde quase 4 milhões de seguidores com polêmica de DiddyFoto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 14:30 | Atualizado 27/09/2024 14:35

Beyoncé, uma das celebridades mais seguidas do Instagram, viu seu número de seguidores cair drasticamente nos últimos dias, perdendo cerca de 4 milhões de fãs. Embora a diva ainda tenha impressionantes 316 milhões de seguidores, a queda chamou atenção devido ao contexto polêmico que a cercou após a prisão de Sean "Diddy" Combs.



Diddy foi preso sob graves acusações de envolvimento com tráfico sexual, crime organizado e promoção da prostituição. O silêncio de Beyoncé sobre o caso provocou uma enxurrada de críticas dos fãs, já que teorias nas redes sociais especulam o possível envolvimento de Jay-Z, marido da cantora e amigo próximo de Diddy, nas ações ou no conhecimento dessas atividades criminosas.



Além disso, fãs notaram o aparente afastamento do casal de eventos importantes e a falta de divulgação da nova fase musical de Beyoncé, "Cowboy Carter". Essas especulações, entretanto, continuam sendo teorias sem confirmação.



Nas redes sociais, muitos seguidores pedem um posicionamento oficial da cantora sobre a prisão de Diddy, mas até o momento, Beyoncé e Jay-Z se mantêm em silêncio. Vale destacar que Jay-Z também sofreu uma perda expressiva de seguidores, caindo de 4,4 milhões para menos de 1 milhão em poucos dias.