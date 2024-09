Carmo Dalla Vecchia exibe filho com fratura no braço e assume 'culpa' - Foto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 11:07 | Atualizado 27/09/2024 11:08

Carmo Dalla Vecchia usou suas redes sociais nesta sexta-feira (27) para contar que seu filho, Pedro, de 5 anos, acabou machucando o braço e precisou engessá-lo. Em um vídeo fofo no Instagram, o ator apareceu com o menino no colo e, de maneira bem-humorada, explicou como tudo aconteceu. O pequeno, com o braço imobilizado, parecia estar bem, e o pai se mostrou carinhoso ao falar sobre o incidente.



Enquanto o herdeiro se escondia da câmera, o artista tentou conversar: "Se machucou, príncipe encantado? Mas acontece, não é? Por que quebrou? Porque acontece. Às vezes a criança está brincando, aprontando e fazendo arte. Mas é normal", iniciou, tentando tranquilizar o filho ao deixar claro que, como qualquer outro menino da sua idade, deve se divertir.

Em seguida, o famoso reparou na própria fala e corrigiu um pequeno detalhe: "Não é sua responsabilidade, não é, filho?! Papai tá errado de falar que você estava fazendo arte. Você só estava brincando. A gente que devia ter olhado melhor você. Coisa gostosa", ressaltou. O menino é fruto do casamento do ator com o autor de novelas João Emanuel Carneiro.

Na legenda da publicação, Carmo ainda compartilhou a engraçada reação da criança ao perceber que, mesmo com o braço quebrado, não tinha superpoderes: “'Agora papai descobriu que eu não sou homem aranha' - Pedro”. A frase rendeu risadas dos seguidores.

Os fãs encheram os comentários do post com mensagens carinhosas para o garoto e sua recuperação. "Vai melhorar logo né Pedro? Beijinho e dengo do papai são os melhores remédios!". declarou uma. "Melhoras Pedro! O amor do seu pai é tão imenso e lindo que ser ou não o Homem Aranha não faz a menor diferença", brincou outra. "Criança sendo criança! Boa recuperação Pedro! Beijos de carinho!", desejou mais uma.