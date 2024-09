Davi Brito - Araújo / Agnews

Davi BritoAraújo / Agnews

Publicado 27/09/2024 13:13 | Atualizado 27/09/2024 13:16

Davi Brito, vencedor do BBB 24, segue celebrando as conquistas após sua vitória no reality show da Globo. Na última quinta-feira (26), o ex-brother usou suas redes sociais para anunciar com alegria que foi premiado como o 'Melhor Participante de Reality Show' no Prêmio Jovem Brasileiro, um dos principais eventos que reconhece talentos da juventude no Brasil.



Ao se pronunciar em seus stories do Instagram, o baiano não escondeu a felicidade ao falar sobre a nova vitória. "Estou feliz de receber esse prêmio. Só quero agradecer aos meus fãs, que torceram por mim em toda a trajetória que percorri durante o BBB. Sem palavras para explicar [o que a conquista significa]", disse ele emocionado.



O irmão de Raquel Brito, que no momento está causando como participante de "A Fazenda 16", também compartilhou fotos segurando o troféu em seu perfil. O rapaz então aproveitou para agradecer novamente o apoio de sua torcida. "Vitória! Com com muita alegria e gratidão a Deus e aos meus fãs, celebro essa conquista no Prêmio Jovem como melhor participante de reality!", escreveu na legenda.

E o ex-BBB finalizou: "Esse troféu é de todos vocês que me apoiaram desde o começo. Muito obrigado por cada voto e todo o carinho! Vamos juntos!". Já nos comentários, a comemoração seguiu. "Parabéns, querido! Você merece", comentou Rachel Sheherazade. "Merecido demais! Que seu caminho seja sempre de conquistas", ressaltou uma fã. "Sua história como melhor jogador de reality ninguém tira", cravou mais uma.