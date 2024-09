Anitta encanta fãs ao se declarar para o novo namorado: Meu amor - Foto: Reprodução

Anitta encanta fãs ao se declarar para o novo namorado: Meu amorFoto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 09:19 | Atualizado 27/09/2024 09:20

Anitta, de 31 anos, assumiu um novo relacionamento e não se fala em outra coisa nas redes sociais! Com a cantora de namorado novo, os fãs já fizeram questão de stalkear Vinicius Souza, o jogador de futebol de 25 anos por quem a famosa teria se apaixonado. E o romance já conta com declarações públicas!



Para quem não sabe, a artista assumiu a relação com o atleta nesta semana. Nas redes sociais, os dois já publicaram fotos românticas. Em seu perfil do Instagram, o craque do Sheffield United, clube da Inglaterra, compartilhou uma série de registros no Instagram, incluindo cliques ao lado da poderosa.



"Colecionando momentos", escreveu ele na legenda, seguido de um emoji de coração, já sua amada deixou escapar alguns cliques com ele em meio a fotos do fim de semana. O que passou despercebido para alguns é que a dona do hit “Envolver” logo se derreteu com as lembranças da publicação do craque: "Meu amor", declarou ela, adicionando também um coração e levando os fãs à loucura!



Vale lembrar que a cantora não assume de fato um relacionamento para o público desde o seu envolvimento com Simone Susinna, que não teria terminado bem. Além dele, houveram boatos de uma relação entre Anitta e Peso Pluma, mas a artista fez questão de jamais rotular o que teria vivido com o famoso.



No post de “Vinição”, como o atleta é chamado pelos fãs, os admiradores da cantora inundaram os comentários. “É muito bom ser anitter”, apontou um. “Sabe viver né”, cravou outro. “Quando o amor vence é show”, declarou uma terceira. “Respirando Amor...É o trem, pai! Que a Felicidade Reine”, desejou mais um.