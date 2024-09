Bella Campos - Reprodução / Instagram

Bella CamposReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 14:03 | Atualizado 26/09/2024 14:03

Bella Campos, atriz de 26 anos e estrela da nova versão de "Pantanal", deixou seus fãs curiosos ao compartilhar uma foto de biquíni que revelou parte de uma tatuagem íntima. A imagem, postada nas redes sociais, mostra Bella usando um biquíni vermelho, deixando apenas o início da tatuagem próxima à virilha visível, o que gerou um verdadeiro burburinho.



Na seção de comentários, muitos seguidores tentaram adivinhar o que a tatuagem dizia. “Qual é o nome?”, perguntou um fã intrigado. Outro seguidor também se manifestou: “Alguém sabe o que ela tatuou?”. A curiosidade só aumentou com outra fã que comentou: “Muito curiosa para saber mais sobre essa tatuagem”.



Apesar da especulação, a imagem não permite uma leitura completa da tatuagem, mantendo o mistério no ar. O que se sabe é que Bella já possui outras pequenas tatuagens espalhadas pelo corpo, como um coração ao lado do seio e o nome de sua cidade natal, Cuiabá, próximo ao bumbum. Além dessas, Bella também carrega as letras "A" e "B" nos braços, o que complementa sua coleção discreta.

Vale lembrar que ela também chegou a fazer uma tatuagem em homenagem ao ex-namorado, MC Cabelinho. Porém, a famosa cobriu o desenho após o fim do relacionamento. Enquanto os fãs seguem especulando sobre o novo desenho, a atriz ainda não se manifestou sobre o mistério que criou.