Anahi 'invade' BBB mexicano - Foto: Reprodução

Anahi 'invade' BBB mexicanoFoto: Reprodução

Publicado 26/09/2024 14:24

A brincadeira do “congelamento” mais uma vez fez sucesso nos realities internacionais. Dessa vez, a dinâmica aconteceu no Big Brother mexicano, "La Casa de los Famosos 2", transmitido pela Televisa. A surpresa maior foi a participação da cantora Anahí, ex-RBD, que entrou na casa para entregar o prêmio milionário aos finalistas.



Após a eliminação de Agustín Fernández, considerado um dos favoritos ao prêmio, o sinal de congelamento foi acionado. Sem poder se mover até segunda ordem, os finalistas ficaram imóveis enquanto Anahí “invadia” a casa. A cantora trouxe uma maleta contendo quatro milhões de pesos mexicanos — cerca de R$ 1,1 milhão — e a colocou em um cofre transparente no meio da sala.



“Boa noite a todos! Parabéns, campeões! Estou aqui, esta noite, para trazer a vocês o reconhecimento pelo qual vocês tanto se entregaram e tanto lutaram nesta casa. Em uma semana o prêmio será de um de vocês”, declarou a artista, emocionando os finalistas. Ela ainda reforçou que todos merecem igualmente o valor e a experiência única vivida no programa.



Após o discurso, Anahí colocou uma estrelinha na testa de cada finalista, símbolo que ficou famoso em sua época de RBD. Em seguida, os participantes foram “descongelados” e puderam abraçá-la, finalizando o momento emocionante da visita.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anahi (@anahi)