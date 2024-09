Virginia Fonseca - Foto: Reprodução

Virginia FonsecaFoto: Reprodução

Publicado 26/09/2024 12:46

Virginia Fonseca abriu o coração nas redes sociais e compartilhou com seus seguidores um problema que está enfrentando após o nascimento de seu terceiro filho. A influenciadora digital revelou que exagerou nos esforços poucos dias após a cesárea, o que resultou em um inchaço na cicatriz. Agora, ela precisará ficar de repouso para se recuperar completamente.



Nos stories do Instagram, Virginia explicou que se sentia tão bem que acabou não seguindo todas as orientações médicas de pós-parto. “Eu estava me recuperando tão bem que esqueci que era só o 18º dia após a cesárea. Acabei fazendo mais esforço do que devia”, contou. De forma descontraída, ela pediu aos seguidores para não julgarem: “Todo mundo erra, né?”.



Mesmo com a leve complicação, Virginia tranquilizou seus fãs ao afirmar que, fora a dor de cabeça, está se sentindo bem. “Minha cesárea inchou um pouco, mas agora vou ficar mais quieta e fazer compressas de gelo”, explicou. Ela ainda reforçou que o repouso é essencial e pediu que todos entendam que às vezes "a gente esquece que passou por uma cirurgia".



Vale lembrar que, além do recém-nascido José Leonardo, Virginia e o cantor Zé Felipe já são pais de outras duas crianças: Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de quase dois. A influenciadora segue compartilhando sua rotina com a família nas redes, mesmo com o pedido para evitar julgamentos.