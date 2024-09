Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução do Instagram

Publicado 26/09/2024 10:00 | Atualizado 26/09/2024 10:07

Edu Guedes abriu o coração sobre seu relacionamento com Ana Hickmann e os planos para o futuro. Questionado se pretende ter filhos com a apresentadora, com quem está noivo, o famoso disse que o casal ainda não discutiu o assunto profundamente. Porém, deixou claro que é uma possibilidade! A revelação aconteceu durante uma entrevista ao programa "Companhia Certa" da Rede TV.

Diante da pergunta do apresentador Ronnie Von, o chef foi sincero: "A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e vai fazendo tudo", ponderou. "Juro que não imaginava [o relacionamento], nesses meses que passamos, falar no começo: 'Você imaginava ficar noivo da Ana?' Ia falar: 'Tão rápido assim? Não'. E ela também não, mas aconteceu assim", refletiu.

O famoso ainda aproveitou para elogiar a amada, destacando a determinação da noiva em reconstruir sua carreira e vida pessoal após o divórcio. "Vi o quanto ela sempre se esforçou para ter sucesso na carreira e de repente ver aquilo tudo o que fez, tantas empresas trabalhando, administradas de forma totalmente equivocada, de uma maneira não profissional", destacou.

Ele relembrou os desafios que a apresentadora enfrentou: "É recomeçar, mesmo que seja do zero. Quando você passa por alguma dificuldade e tem uma base, seja de trabalho, como a Ana tem, de conhecimento e vivência, você consegue recompor sua vida, mas para isso você precisa de base. A Ana tem essa base dela muito forte", acrescentou.



Para quem não sabe, Ana Hickmann é mãe de Alezinho, de 10 anos, fruto de seu casamento anterior com Alexandre Correa. Já Edu Guedes é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, nascida de seu segundo matrimônio com Daniela Zurita.