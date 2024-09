Lívia Andrade exibe resultado de lipo LAD e choca com antes e depois - Foto: Reprodução

Publicado 26/09/2024 10:38 | Atualizado 26/09/2024 10:38

Lívia Andrade, de 41 anos, deixou seus seguidores de queixo caído ao revelar nesta quarta-feira (25) resultados de uma lipo LAD que fez recentemente. A apresentadora do "Domingão com Huck" decidiu realizar o procedimento em uma famosa clínica de estética, conhecida por ser a queridinha dos famosos. Ela não hesitou em compartilhar todo o processo com seus fãs.



Por meio de imagens publicadas em seus stories do Instagram, a loira exibiu detalhes de seu pré e pós-operatório, mostrando desde os exames de preparação até os momentos de recuperação. A cirurgia aconteceu na manhã do último dia 20, e ela fez questão de postar até mesmo vídeos divertidos, ainda sob o efeito da anestesia. No dia 21 teve alta e no último domingo (24) retornou à clínica para retirar os drenos.



Após o procedimento, Lívia surpreendeu ao publicar fotos comparando o antes e depois de seu corpo, evidenciando as mudanças no abdômen e nas costas. "Dividindo com vocês. Estou chocada comigo mesma (risos)", escreveu a apresentadora, expressando sua alegria com os resultados.



"Chegou a minha vez! Decidi com muita responsabilidade fazer a minha LAD Avançada. Estou super feliz com a minha escolha e amando o resultado! Obrigada, equipe", disse ela em outro vídeo, onde compartilhou mais momentos de sua transformação e agradeceu aos profissionais que a acompanharam ao longo do procedimento estético.