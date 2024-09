Jennifer Aniston - Divulgação

Publicado 25/09/2024 14:11 | Atualizado 25/09/2024 14:12

Jennifer Aniston viveu um momento inusitado e constrangedor. Segundo o site TMZ, a polícia foi chamada à sua casa após uma pessoa, que permaneceu anônima, ligar para a emergência expressando preocupação com o bem-estar de um amigo – sem revelar o nome da atriz. A ligação levou os oficiais a realizarem uma verificação de segurança.

De acordo com o relato das autoridades, a pessoa disse que o amigo "não estava bem" e insinuou temer que ele pudesse se machucar. Apenas o endereço foi fornecido, e ao chegar no local, os policiais perceberam que era a casa de Aniston. Eles foram recebidos por um segurança, que ficou surpreso com a visita inesperada.

Os oficiais solicitaram então uma conversa com Jennifer Aniston, que prontamente garantiu que estava tudo sob controle e não tinha qualquer intenção de se machucar. A situação, embora séria, pareceu ser um mal-entendido ou possivelmente uma brincadeira de mau gosto.

Para evitar novos incidentes como esse, a polícia afirmou que anotou o contato direto da guarita de segurança. Caso novas verificações sejam solicitadas, o plano é conversar primeiro com os seguranças antes de abordar a atriz novamente. Situações semelhantes já aconteceram com outras celebridades, como Chris Brown e Justin Bieber, que também foram vítimas de chamadas anônimas à polícia.