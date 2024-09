Davi Brito e irmã Raquel Brito - Reprodução

Davi Brito e irmã Raquel BritoReprodução

Publicado 25/09/2024 10:19 | Atualizado 25/09/2024 10:23

Raquel Brito, a irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, é uma das integrantes de “A Fazenda 16” e se mostrou muito confiante em sua permanência no reality show. Durante uma breve conversa com Flora Cruz e Suelen Gervásio, a baiana declarou uma estratégia do irmão para mantê-la na casa e deu o que falar nas redes sociais.



Na ocasião, a jovem disse que o ex-motorista de aplicativo já estaria preparado para mantê-la no confinamento: “Meu irmão falou ‘se você for para a roça, eu coloco computador aqui e pago alguém para estar votando [pela permanência da peoa]”, contou. “Eu disse pode votar”, reforçou ela. É fato que permanece no programa quem tiver o maior número de votos.



No entanto,o discurso da influenciadora dividiu opiniões. Alguns internautas questionaram se essa “contratação” do ex-brother para o benefício do irmão seria um tipo de manipulação dos votos. Uma vez que pagar uma pessoa para tal fim pode incluir o uso de bots, o que seria injusto com outros participantes que contam apenas com votação dos próprios seguidores e outras pessoas.



“Acabaram com o sentido do reality... Agora ganha quem tem dinheiro para contratar robôs para votar... Acho que está na hora de votar com o CPF”, lamentou uma usuária. “Se garantindo em cima do irmão e pra acabar mesmo”, ironizou outro. “O tal jeitinho brasileiro… triste”, apontou uma terceira. “A cara nem treme (risos)”, brincou mais um.



Já outros defenderam a peoa. “Disse que vai botar computador e pagar alguém para votar e não robô , para que distorcer?”, perguntou uma seguidora. “Certo ele, eu faria o mesmo por meus irmãos”, afirmou outra. “Gente ele tem dinheiro. Tem fã aqui que faz isso direto com todos. Qual o problema? Fizeram com Juliette. Deixem de mimimi. Vocês fariam o mesmo, só não tem a fama dele”, ponderou mais uma.



Vale destacar que Raquel Brito não está sozinha em sua “estratégia” para permanência no reality rural. Quem também revelou um plano parecido foi Suelen Gervásio. A ex-affair de Vitão explicou que o seu empresário teria organizado uma sala repleta de computadores e está investindo pesado para votar e garantir a permanência dela no jogo.