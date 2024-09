Fafá de Belém - Reprodução

Publicado 24/09/2024 15:15 | Atualizado 24/09/2024 15:15

Nesta terça-feira (24), Fafá de Belém foi a convidada especial do programa *Mais Você*, comandado por Ana Maria Braga. Durante o café da manhã com a apresentadora, a cantora contou que precisou mudar drasticamente sua alimentação após sofrer uma fratura no joelho, causada por um acidente doméstico. Glúten e carboidratos foram eliminados do cardápio, conforme explicou com bom humor.

Ana Maria, ao recebê-la, revelou que o café foi preparado pensando na nova dieta da amiga. "Eu soube que você está de regime, então, tem um suquinho verde", brincou a apresentadora. Fafá então detalhou o acidente: "Eu quebrei o joelho... Levantei da cama vendo novela e, quando virei, virei tudo junto. Aí foi barra pesada", contou, relembrando o incidente ocorrido enquanto assistia "Renascer".

Mesmo tendo que ficar dois meses em repouso, Fafá não deixou de ser produtiva. Ela aproveitou o tempo para escrever e refletir, mas brincou ao falar sobre a nova rotina alimentar: "Imobilidade para mim é complicada, porque eu sou 'speed'. Aí, além de tudo, não ia fazer dieta! Mas agora a gente recupera o tempo perdido tirando o glúten e o carboidrato", disse, rindo da situação.

O acidente aconteceu no final de junho, quando Fafá tropeçou em um tapete que estava em sua casa há décadas. Na época, ela lamentou a lesão, que a obrigou a cancelar compromissos importantes. "Tinha programação intensa, mas o médico prescreveu repouso absoluto", revelou a cantora.