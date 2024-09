Leidy Elin - Reprodução/Globo

Publicado 24/09/2024 13:30 | Atualizado 24/09/2024 13:32

Leidy Elin, aos 27 anos, compartilhou com seus seguidores uma fase desafiadora após deixar o BBB 24. A ex-BBB revelou que está lidando com um quadro de depressão, resultado dos ataques que sofreu nas redes sociais. Na noite da última segunda-feira (23), ela decidiu gravar um vídeo de biquíni para mostrar as mudanças no seu corpo. “Bora fazer um tour pelo corpo? Vou falar para vocês como que nosso emocional impacta no nosso corpo, é muito louco isso”, disse Leidy.



Com sinceridade, ela comentou sobre como as questões emocionais afetaram sua forma física. “Nunca tive o corpo assim, estou gordinha, tô cheiinha, viro para o lado e dobra”, confessou, visivelmente incomodada. A ex-participante também falou sobre as mudanças que notou em seu corpo, mencionando que se sente "quadrada" e que suas costas têm dobras que nunca estiveram lá antes. “Graças a Deus, uma coisa que não perdi foi a bunda”, completou, trazendo um toque de humor à situação.



Leidy também fez questão de esclarecer que não irá recorrer a cirurgias plásticas para reverter essas mudanças, principalmente por questões financeiras. “Não tenho dinheiro para fazer lipo, então vamos fechar a boca e voltar para o corpinho que eu estava lá em dezembro, uma grande gostosa. Para mim, não está bom assim, não”, afirmou, mostrando determinação em sua jornada.



Além de recusar propostas de cirurgiões plásticos, Leidy enfatizou a seriedade que ela atribui a essas decisões. “Acho isso muito sério. Faria só com uma pessoa, mas não tenho dinheiro para pagar. Vamos fechar a boca para chegar em um resultado bom”, concluiu.