Gusttavo Lima - Foto reprodução Internet

Gusttavo LimaFoto reprodução Internet

Publicado 24/09/2024 09:55 | Atualizado 24/09/2024 10:00

Após a Justiça de Pernambuco decretar a prisão de Gusttavo Lima, Alexandre Suita e Suely Suita, cunhado e sogra do cantor, respectivamente, fizeram publicações enigmáticas nas redes sociais. Nesta segunda-feira (23), ambos se manifestaram, sem mencionar diretamente a polêmica que envolve o nome do marido de Andressa Suita.

Em seu perfil no Instagram, Alexandre publicou uma foto enquanto preparava uma refeição e se limitou a escrever: "Cozinhar pra não surtar". Embora não tenha citado o Embaixador, aparentemente o cunhado seria o motivo do "surto" do rapaz.



Suely Suita também usou as redes sociais para mostrar seu apoio ao cantor em meio às acusações. Em seus Stories, ela compartilhou uma mensagem religiosa: “Conhece suas lutas. Ele tudo vê e não te deixa sozinho. Ele te conhece, sabe o tamanho da sua força e a dimensão de sua fé. Ele só te colocará em lutas que você poderá vencer. Ele honra esforços”, dizia a o texto compartilhado pela mãe de Andressa.

Gusttavo Lima, que está sendo investigado pela Operação Integration, teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (23). O cantor seria suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro por meio de empresas ligadas a jogos de azar, incluindo sua organização Balada Eventos, que recebeu milhões em transações. Além da prisão, o sertanejo terá o passaporte e o certificado de registro de arma de fogo bloqueados.



Andressa Suita, esposa de Gusttavo, também já havia se manifestado com uma mensagem de fé. A modelo compartilhou um versículo bíblico, insinuando que busca na espiritualidade o apoio necessário. Vale lembrar que, no momento, o casal e os dois filhos estão em Miami, nos Estados Unidos. A família adquiriu uma mansão no local recentemente e viajou antes do mandado de prisão ser expedido.