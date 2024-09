Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2024 15:00 | Atualizado 23/09/2024 15:02

A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu nesta segunda-feira (23) que Deolane Bezerra, sua mãe, Solange Bezerra, e outros envolvidos na Operação Integration continuarão presos. A magistrada recusou a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares, alegando que ainda há investigações a serem feitas.



De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a recomendação para a análise da soltura foi feita por cinco promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). Apesar disso, a juíza considerou que as novas diligências solicitadas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) justificam a manutenção da prisão.



Os advogados da influenciadora e dos demais investigados já teriam sido informados da decisão pelo próprio judiciário. O decreto oficial, ainda segundo apuração da jornalista, deve ser publicado nas próximas horas, confirmando o destino dos envolvidos na operação. Vale lembrar que a Operação Integration investiga possíveis crimes relacionados à lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A decisão da juíza deu o que falar nas redes sociais. “Será que já não deu tempo de descobrir tudo sobre esse chá revelação ou tem mais surpresas vindo aí”, ironizou uma internauta. “Justiça surpreende positivamente”, apontou outra. “Vixi, pelo visto vai passar o natal lá!”, brincou uma terceira. “Sério que ainda tem quem acredite que elas não tem culpa?”, questionou mais uma.