Reynaldo Gianecchini pinta o cabelo e mostra o resultado: 'Antes e depois' - Reprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 11:20

Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, abriu o coração ao relembrar um dos momentos mais difíceis de sua carreira: um ataque de Burnout durante as gravações de "Da Cor do Pecado" (2004). Em uma participação no podcast "Selfie Service", o ator contou como foi desafiador interpretar gêmeos na trama devido à sobrecarga de cenas.

O famoso explicou que o excesso de cenas o deixou esgotado. "Lembro muito do dia no estúdio que tive um Burnout, deu um tilt, não ia mais, não gravava mais uma frase e eu tinha mais 30 cenas para fazer porque protagonista é muito bizarro, tem que gravar 30 cenas por dia, você tem que fazer aquela cena e não pode deixar para depois", iniciou.

Segundo o artista, o ritmo intenso de trabalho era intenso. O ator destacou o apoio recebido pela equipe na época para que ele conseguisse completar as cenas. "A equipe era muito minha amiga, uma equipe que eu amo, cheguei e falei 'não consigo, não tenho memória, está falhando'. A diretora falou: 'amigo, nós temos que fazer. Vamos fazer frase a frase'", recordou.

Apesar do suporte, o ator confessou que se sentia culpado por atrapalhar o andamento das gravações. Reynaldo também relatou que se sentia culpado por achar que estava atrapalhando seus colegas de trabalho. "E eu não conseguia fazer uma cena inteira e é chato para seu parceiro de cena também. Lembro que pedi muito perdão, tinha vontade de chorar muito, queria descansar e fazer novela é isso", afirmou.