Karol Conká e Flora Matos dão fim à rivalidade e selam a paz - Foto: Reprodução

Karol Conká e Flora Matos dão fim à rivalidade e selam a pazFoto: Reprodução

Publicado 20/09/2024 13:56 | Atualizado 20/09/2024 13:56

Karol Conká e Flora Matos deixaram os seguidores boquiabertos ao colocarem suas desavenças no passado e se reconciliaram durante uma live no Instagram. Nesta quarta-feira (18), as rappers, que haviam se afastado devido a polêmicas, trocaram palavras de carinho e respeito. Isso depois da ex-BBB fazer questão de incluir a artista em sua homenagem às mulheres do rap, reforçando sua importância na cena musical.



“Eu não seria a pessoa que teria a atitude branca e machista de tirar a sua história ou apagar você, a importância que você tem no rap. Espero que você tenha recebido com muito carinho, eu fiz de coração”, declarou a ex-sister, que ainda brincou, pedindo para que a cantora à desbloqueasse nas redes sociais.

Durante a conversa, Flora Matos também abriu o coração e pediu que os amigos de da 'Mamacita' parassem de criar intrigas. Em um tom leve e amigável, Karol respondeu com mais elogios: “Admiro mesmo e tenho coragem de falar que a Flora é fod*”. A troca sincera de elogios selou a reconciliação e repercutiu nas redes sociais, com celebridades reforçando a força da união feminina no rap.



Nos comentários, famosos comemoraram a reconexão entre as artistas. “Tão lindo isso, mulheres pioneiras de um movimento tão importante para o país se reconhecendo e se acolhendo. Viva”, disparou Gaby Amarantos. “Feliz de fazer a ponte da paz das minhas musas as maiores”, declarou Aisha Mbikila. “Muito chique elas se entendendo, duas potências do rap nacional, de muito talento e história!”, afirmou Siamese.