Ex-ator da Globo relata furto no Rock in Rio: 'Fizeram ameaças'Foto: Reprodução

Publicado 20/09/2024 13:03 | Atualizado 20/09/2024 13:22

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que nem tudo são flores no Rock in Rio! Enquanto a maior parte dos fãs estava aproveitando o festival, outros passaram por poucas e boas devido a onda de furtos no evento. Foram mais de 400 registros na Polícia Militar em três dias de festival. Entre eles, está o ex-ator da Globo, Netinho Alves, que passou por uma situação complicada.



Conforme o artista revelou, seu sobrinho Luís Carlos, de 14 anos, foi furtado logo após assistir os show do último dia 13, sexta-feira, às 2h da madrugada. Vale lembrar que na data se apresentaram os famosos: Matuê com Wiu e Teto, Ludmilla, 21 Savage e Travis Scott.



O eterno enteado de Sandy (Cristal) na novela da Globo “Estrela Guia” ainda revelou que sua família não foi a única afetada nas apresentações. Segundo ele, diversas pessoas foram furtadas em meio aos shows e intervalos entre um artista e outro. E a preocupação não se deve apenas pela perda do dispositivo!



Além do objeto furtado, a segurança do famoso e seus familiares está em risco! “Nos fizeram ameaças dizendo que sabem onde a gente mora e que virão atrás”, contou Netinho, que por sorte não vive mais na residência em questão. “[Os suspeitos] não conseguem desbloquear o celular”, revelou, explicando o motivo da revolta.



O ex-ator da Globo e seus familiares seguem em busca de recuperar o aparelho, que é rastreável. “Estamos tentando achar, já passou por vários lugares, porém só conseguimos ver quando o celular está ligado”, relatou ele. O famoso entrou em contato com policiais e emitiu um boletim de ocorrência na 16 ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.