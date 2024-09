Sósia de Will Smith se emociona após encontrar ator: 'Preciso chorar' - Foto: Reprodução

Sósia de Will Smith se emociona após encontrar ator: 'Preciso chorar'Foto: Reprodução

Publicado 20/09/2024 11:16 | Atualizado 20/09/2024 11:16

O show de Will Smith no Rock in Rio 2024 deixou os fãs brasileiros eufóricos na noite desta quinta-feira (19). O astro de Hollywood, que iniciou carreira como rapper, fez questão de homenagear o país durante sua performance e surpreendeu ao chamar seu “sósia”, o humorista Naio Barreto, mais conhecido como Will Smith Baiano, para subir ao palco.



Vestido como o icônico personagem de "Um Maluco no Pedaço", Naio realizou o sonho de conhecer seu ídolo de perto. Após o show, ele ainda teve a oportunidade de conversar com o artista nos bastidores e não conteve a emoção ao compartilhar cliques desse encontro especial em suas redes sociais.



Visivelmente emocionado, o comediante comemorou o momento tão aguardado. “Preciso ir para casa chorar”, escreveu ele na legenda de uma das fotos, onde aparece abraçando Will Smith. O humorista já havia sido notado anteriormente pelo astro, sendo convidado para a pré-estreia de "Bad Boys: Até o Fim" ao lado de Cleber Santos, sósia do ator Martin Lawrence.



Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Naio faz questão de lembrar, em sua biografia, que não é um sósia profissional do astro. Mesmo assim, a conexão com Will Smith tem rendido momentos inesquecíveis e muita emoção para o comediante e seus fãs.