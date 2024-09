Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução

Publicado 20/09/2024 10:00

Graciele Lacerda, que está à espera de sua primeira filha, Clara, fruto de seu relacionamento com Zezé Di Camargo, compartilhou os detalhes sobre os preparativos para a chegada da herdeira. Em suas redes sociais, a influenciadora foi questionada se estava criando um quarto especial para a bebê na fazenda do sertanejo, onde o casal passa parte do tempo.



A musa fitness explicou que, apesar da ideia ser encantadora, uma reforma maior na propriedade está nos planos do casal. "Até poderia fazer né? Ia ficar lindo, né? Estilo meio fazenda, mas, gente, o que acontece aqui, precisa fazer uma reforma, o Zezé tem uma vontade de fazer uma reforma aqui e ele pretende futuramente fazer três bangalôs pra cada filho [...] porque cada um agora tem a sua família", iniciou.

A futura mamãe mencionou que o plano inclui espaços para Wanessa, Camilla e Igor, herdeiros do cantor. Mas, por enquanto, não haverá grandes mudanças. "Quando for reformar a casa aí provavelmente vai fazer uma outra estrutura, mas hoje não tem como, porque dentro da casa são quatro quartos, [...] aí teria que mexer em um deles e não dá, cada um tem o seu quarto", explicou.

A pequena deve nascer em janeiro, e a influenciadora como planeja passar o primeiro mês com a filha. "Eu ficaria um mês com ela em São Paulo e a gente pretende, se tudo der certo, em fevereiro, que é realmente as férias dele, vir pra fazenda, aí a gente vai pegar um quarto e fazer uma adaptação, [...] mas futuramente fazendo essa reforma toda aí com certeza ela vai ter um quartinho dela também", revelou.



A esposa de Zezé Di Camargo também mencionou que o projeto do quarto de Clara na nova casa de veraneio na Chapada dos Guimarães já está em andamento. Para quem não sabe, vale destacar que a famosa e o artista estão montando a residência em Orlando, nos Estados Unidos.