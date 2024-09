Juliana Paiva expõe troca com Rafa Kalimann antes de cena: 'Lavou a alma' - Foto: Reprodução

Juliana Paiva expõe troca com Rafa Kalimann antes de cena: 'Lavou a alma'Foto: Reprodução

Publicado 19/09/2024 13:05 | Atualizado 19/09/2024 13:06

Juliana Paiva está comemorando o sucesso de sua personagem Electra na novela "Família é Tudo". Após semanas de expectativa, a mocinha finalmente deu o troco em Jéssica, interpretada por Rafa Kalimann, com direito a uma série de tabefes. "A sensação de fazer uma cena tão emblemática é incrível. Justiça foi feita!", disse a atriz, destacando o quanto o público esperava por esse momento.



A atriz revelou que sentiu a energia dos fãs durante a gravação e até brincou com sua "rival" antes da cena: "Falei pra Rafa: 'O Brasil tá comigo agora, Jéssica' (risos)", contou. A famosa também agradeceu à colega pela troca de energia durante as cenas: "Obrigada, Rafa, pela entrega! Fomos uma pela outra madrugada adentro". A conexão entre as duas parece ter sido fundamental para a realização das sequências.



A artista aproveitou para agradecer o autor Daniel Ortiz "pelo presente de cenas como essa" e o diretor Fred Mayrink" pelo cuidado e direção em um momento tão exigente", demonstrando toda sua gratidão pela oportunidade. A eterna Fatinha de Malhação deixou claro o quanto está feliz por fazer parte de um projeto que lhe permitiu ir além na dramaturgia.



Por fim, Juliana Paivadeu um gostinho do que ainda está por vir na novela, mencionando seus colegas Jayme Matarazzo e Henrique Barreira, que interpretam seus aliados na trama. Além disso, ela deixou um recado para Raphael Logam, que vive o vilão Hans: "Me aguarde, sua máscara também vai cair, priminho querido", provocou, dando a entender que mais reviravoltas estão a caminho.