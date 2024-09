Brasileira sofre xenofobia ao ser coroada Miss Universo Itália 2024 - Foto: Reprodução

Brasileira sofre xenofobia ao ser coroada Miss Universo Itália 2024Foto: Reprodução

Publicado 19/09/2024 10:02 | Atualizado 19/09/2024 10:09

A modelo Glelany Cavalcante, natural de Feira de Santana, Bahia, foi coroada Miss Universo Itália 2024 na última quarta-feira (18), em San Ferdinando di Puglia. Com 30 anos, ela conquistou o título e vai representar a Itália no Miss Universo, mas, junto à coroação, vieram também comentários xenofóbicos questionando sua vitória e sua relação com a "italianidade".



Uma postagem polêmica nas redes sociais criticou a escolha da baiana para o título. "Fazer uma verdadeira italiana vencer, não é? Pode esta garota representar a italianidade? Não estou dizendo que ela não é bonita, mas não representa a beleza italiana na minha opinião. E deixo claro que não é racismo, mas objetividade", dizia o texto.

Outros usuários também manifestaram desconforto com a escolha de Glelany, principalmente pela questão do idioma. "Qual é o sentido de não deixar vencer uma verdadeira italiana?", escreveu um internauta. Outro comentário dizia: "Seria o menor problema se ela fosse brasileira, mas ela nem sabe falar italiano, tipo, alguém que diz 'volio rapresentare l'Italia', sei lá".



Apesar das críticas, Glelany manteve sua postura elegante e usou o Instagram para agradecer o apoio que tem recebido. "O último dia de um lindo percurso, uma experiência de vida única. Obrigada a todos pelo apoio e carinho", escreveu ela, demonstrando gratidão pelos fãs e focada em sua nova jornada no Miss Universo 2024.