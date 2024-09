Anna Delvey faz estreia na "Dança dos Famosos" com tornozeleira estilizada - Foto: Reprodução

Anna Delvey faz estreia na "Dança dos Famosos" com tornozeleira estilizadaFoto: Reprodução

Publicado 18/09/2024 12:39 | Atualizado 18/09/2024 12:39

Anna Delvey, conhecida pelo golpe milionário que inspirou a série da Netflix "Inventando Anna", fez sua aguardada estreia na "Dança dos Famosos" norte-americana. Mesmo cumprindo prisão domiciliar, a socialite deu um toque de estilo ao transformar sua tornozeleira eletrônica em um acessório, coberto de cristais roxos e dourados, que combinava perfeitamente com seu figurino brilhante.



No entanto, nem tudo correu como o planejado durante os ensaios. Um vídeo exibido antes da apresentação mostrou a golpista tropeçando na tornozeleira enquanto praticava os passos da coreografia. O pequeno acidente acabou se tornando um dos momentos mais comentados da noite, mas não abalou a confiança da golpista famosa.



Acompanhada de seu parceiro de dança, Ezra Sosa, Anna se apresentou ao som da música "Espresso", de Sabrina Carpenter. Apesar de todo o esforço, a dupla recebeu apenas nota seis de cada um dos três jurados. Um dos avaliadores fez questão de brincar com sua história ao elogiar a performance: "Reinventando Anna de novo! Talvez esteja funcionando!".



Nas redes sociais, internautas também não aprovaram a cena. “Isso é tão cafona e grita desespero. Com certeza há outra estrela que poderia ter aparecido nesta temporada em vez dela”, ponderou uma espectadora. “O silêncio durante a apresentação foi ensurdecedor”, apontou outro. “A descrição me pegou, ‘fashionista e empreendedora’ com uma tornozeleira eletrônica na lateral”, disparou mais uma.