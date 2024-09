Luísa Sonza e Chico Moedas - Reprodução / Instagram

Luísa Sonza e Chico MoedasReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 08:50 | Atualizado 18/09/2024 08:54

Luísa Sonza tem motivos para comemorar! A cantora celebrou a indicação de sua música "Chico" ao prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2024. O single, que foi escrito em homenagem ao ex-namorado Chico Moedas, recebeu atenção especial dos fãs, que a parabenizaram, mas também fizeram comentários curiosos sobre compor para outras pessoas.



Um seguidor comentou: "Esse Chico nunca vai ser esquecido", ao que outra completou: "Amo Luísa, mas não faz mais música para nenhum homem, não. Eles não te merecem". A artista, que também foi indicada ao prêmio de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por "Escândalo Íntimo", não deixou barato e fez questão de responder com sinceridade: "Vocês ainda acham que músicas são feitas pros outros?", perguntou.



A famosa ainda refletiu sobre como se orgulha da própria criação, independente de quem inspirou, reforçando que o mérito é dela. "Quem tá indicada ao Grammy sou eu e nada que alguém falar ou fazer vai tirar o orgulho que eu tenho de ter feito essa música! Eu amo genuinamente e acredito que essa é uma das, se não a melhor música que já fiz", garantiu.

Por fim, ela comparou com a música supostamente inspirada no relacionamento com Whindersson Nunes: "Como já havia dito desde 'Penhasco', não posso deixar de escrever e barrar a criatividade do momento pelo outro, ou não lançar por conta de um terceiro, a música no final sempre vai ser sobre mim e meus sentimentos, e eu juro que acho que esse é meu maior trunfo e é um dos motivos de tanto sucesso, eu sou visceral", afirmou.

Chico Moedas, ex-namorado da cantora e inspiração para a música, foi questionado recentemente sobre a artista. Durante uma entrevista no Rock in Rio, ele negou qualquer intenção de assistir à apresentação de Luísa Sonza, com quem se relacionou em 2023.