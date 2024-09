Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha - Reprodução do Instagram

Fátima Bernardes e Túlio GadêlhaReprodução do Instagram

Publicado 17/09/2024 14:29

O clima é de festa na casa de Fátima Bernardes! Nesta terça-feira (17), a apresentadora completou 62 anos e foi surpreendida com uma emocionante declaração de aniversário de seu namorado, o deputado Túlio Gadelha. O político compartilhou uma série de fotos ao lado da amada e fez um texto cheio de carinho e amor.



Nas imagens postadas, Túlio incluiu momentos românticos do casal e registros de Fátima com seus filhos trigêmeos, Vinicius, Beatriz e Laura, frutos do casamento anterior com William Bonner. Na legenda, ele exaltou a importância de Fátima em sua vida: "Porque cada dia que passa esse sorriso fica mais lindo, esse olhar mais penetrante."



O namorado da apresentadora ainda destacou o quanto Fátima é especial em vários papéis: mãe, profissional e companheira. “Que Deus continue te dando saúde para viver cada dia com ainda mais amor e intensidade. Te amo!”, escreveu ele, emocionando seguidores e admiradores.



Nos comentários, os fãs também participaram da celebração, deixando mensagens carinhosas. “Feliz vida para a Fátima! Exemplo de ser humano e profissional”, elogiou uma internauta. "Ai, que lindo! Você sempre arrasando nas legendas!", comentou outra seguidora, celebrando o amor do casal.