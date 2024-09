Lucas Souza e Liziane Gutierrez - Foto: Reprodução

Lucas Souza e Liziane GutierrezFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 13:31 | Atualizado 17/09/2024 13:31

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade q que Liziane Gutierrez está no meio de uma verdadeira novela com Lucas Souza. O ex-marido de Jojo Todynho está tentando processá-la, mas a ex-A Fazenda parece estar fugindo das intimações. Fontes próximas garantiram que a situação virou uma brincadeira de esconder!



Segundo amigos da coluna, o influenciador chegou a descobrir que a ex-A Fazenda estava hospedada em um hotel em São Paulo e tentou surpreendê-la com uma intimação. Porém, ela saiu do local antes da chegada do documento. O mais curioso? A loira teria publicado stories antigos no Instagram, com cerca de uma semana de atraso, dando a entender que ainda estava no local.



Essa jogada fez com que o também ex participante do reality rural da Record ficasse "a ver navios", já que Liziane havia deixado o hotel há dias da chegada do tal documento. Ao ser questionada por este colunista sobre a situação, a famosa confirmou que esteve em São Paulo, mas garantiu que desconhece qualquer tipo intimação, e que inclusive pensou que Lucas já tivesse desistido do processo, já que ele mesmo teria dito a ela que assim o faria.

Em meio a toda essa confusão, aí vai uma dica de ouro para o Lucas Souza! A ex-reality foi vista esta semana no Rio de Janeiro. Este colunista que vos escreve recebeu fotos exclusivas da modelo soltando a voz no palco do Padano Sertanejo & Bar, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Vale lembrar que Lucas Sousa esteve no Rio de Janeiro, no último sábado (14), onde curtiu a área vip do Rock In Rio. Xii… Será que a dupla de ex roceiros vão se esbarrar por lá? Resta aguardar os próximos capítulos!

Para quem não lembra, o ex-reality estaria processando a loira por calúnia e difamação. Há algum tempo atrás, Liziane teria dito que Lucas tinha caso com o diretor, que o bancava. Após as afirmações, o famoso, por meio de seus advogados, afirmou que iria processá-la.