Wanessa Camargo durante do Domingo Legal - Reprodução de vídeo

Wanessa Camargo durante do Domingo LegalReprodução de vídeo

Publicado 18/09/2024 14:18 | Atualizado 18/09/2024 14:20

Wanessa Camargo, de 41 anos, fez revelações inesperadas durante sua participação no programa "De Lado Com A Loba", apresentado pela ex-BBB Fernanda Bande. Durante a conversa, a cantora abriu o jogo sobre sua vida íntima e destacou que o "tamanho importa" na hora do sexo. “É importante preencher espaços vazios", afirmou Wanessa, com bom humor.



Fernanda, surpresa com a sinceridade da cantora, comentou que sempre a imaginou com um jeito mais meigo, mas Wanessa prontamente rebateu: “Acredite, sou outra personagem neste momento”. A artista não escondeu que, para ela, o sexo é fundamental em um relacionamento, brincando que, por ser pequena, consegue fazer coisas que “muita gente grande não faz”.



Wanessa ainda compartilhou sua visão sobre a importância do sexo em um relacionamento duradouro. “Amiga, [importância] 10. Não tem que ser todo dia, mas tem que ter qualidade”, disse ela, ressaltando o valor de amor, respeito e intimidade. A cantora destacou que casais não devem se acomodar e que manter o romantismo, inclusive com beijos apaixonados, é essencial.



A entrevista descontraída aconteceu em um estande no Rock in Rio e deixou os fãs da cantora surpresos com sua sinceridade da filha de Zezé Di Camargo ao abordar temas pessoais.