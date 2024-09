A Fazenda: Davi Brito critica atitude de Camila Moura e 'ameaça' peoa - Foto: Reprodução

Publicado 18/09/2024 11:58 | Atualizado 18/09/2024 11:59

Davi Brito, vencedor do BBB 24, está acompanhando de perto a participação de sua irmã, Raquel Brito, em "A Fazenda 16". Nesta terça-feira (17), o ex-brother usou as redes sociais para comentar os primeiros dias do confinamento e, durante uma live no Instagram, deu sua opinião sincera sobre as escolhas feitas na Prova do Fazendeiro, destacando sua decepção com uma troca inesperada.



Camila Moura, que inicialmente colocou Raquel em seu pódio, surpreendeu Davi ao trocar a peoa por outro participante durante a dinâmica. "Como é que Camila pega, coloca a Raquel no pódio dela, e troca? Está errado", desabafou Davi, sem esconder sua insatisfação com a atitude da ex-esposa de Lucas Buda. Para o campeão do BBB, a mudança de postura de Camila foi incoerente.



Davi foi ainda mais incisivo em seus comentários, dizendo que, se Camila cair na Roça, não hesitará em votar contra ela. "Falou que [Raquel] ia ser o pódio [dela] e agora já está agindo totalmente diferente. Emocionalismo. Então, é na lata. Se cair [na Roça], eu vou votar para meter o pé", disparou o ex-BBB, reforçando que sua torcida será dedicada à irmã.



Além de comentar o jogo, Davi também parabenizou Raquel pelo novo desafio. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou o vídeo de apresentação da peoa em "A Fazenda" e escreveu: "Parabéns, mana, vai com tudo". A mãe deles, Elisangela Brito, também enviou seu apoio com uma mensagem carinhosa: "Deus te abençoe".