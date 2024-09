Deolane Bezerra - Foto: Reprodução

Publicado 18/09/2024 11:50 | Atualizado 18/09/2024 11:58

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade mais um capítulo da saga de Deolane Bezerra! Após entrar com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa da influenciadora desistiu do recurso. O motivo da mudança repentina? Este colunista que vos escreve explica agora.



A decisão teria sido tomada logo após o recurso cair nas mãos do ministro Otávio de Almeida Toledo. A defesa da loira solicitou o HC no último dia 12 de setembro, o mesmo foi destinado ao magistrado e, em seguida, a equipe solicitou a desistência.



Os advogados da detenta haviam solicitado novamente o Habeas Corpus com esperanças de libertar a famosa. Porém, ao perceberem que o caso foi encaminhado ao mesmo ministro que anteriormente negou a primeira solicitação no STJ, a equipe teria rapidamente optado por desistir do recurso, conforme indica o documento a que a coluna teve acesso.



Atualmente, Deolane Bezerra está em uma cela reservada na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior de Pernambuco, a 280 km do Recife. A influenciadora foi presa novamente após descumprir as medidas da prisão domiciliar, a advogada falou com a imprensa e se pronunciou nas redes sociais.



Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco (SEAP), o isolamento da famosa é uma medida de segurança, já que sua detenção gerou grande repercussão. Agora, resta saber qual será o próximo passo da defesa da blogueira, visando sua liberdade.