Ana Hickmann e Edu Guedes Reprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 09:20 | Atualizado 18/09/2024 09:21

Ana Hickmann, de 43 anos, celebrou nesta quarta-feira (18) os 9 meses desde o primeiro encontro romântico com o chef Edu Guedes, de 50 anos. Em uma publicação nas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma foto tirada naquela noite especial e revelou como suas vidas se transformaram desde então.

Na legenda do post, a loira fez questão de se declarar para o noivo: "Essa foto foi tirada no dia 18, já se passaram 9 meses do nosso reencontro. Quanta coisa mudou de lá para cá. Nossas vidas se transformaram. Um amor infinito nasceu. Nossa primeira Selfie", escreveu.



O casal oficializou o noivado no último sábado (14), durante uma festa íntima na fazenda de Edu, em Araras (SP), com 50 convidados. Ana, usando um vestido branco desenhado por Leticia Manzan, levou seu filho Alezinho para participar da cerimônia, enquanto Edu contou com a presença da filha, Maria Eduarda. A celebração marcou um importante capítulo na vida dos dois.



Ana e Edu começaram a namorar em março de 2023, mas a relação já floresceu em casamento. O pedido de noivado aconteceu em junho, em uma viagem romântica a Portugal. “É sobre termos um novo motivo para sorrir e alguém para dar a mão e ser feliz”, declarou a famosa em suas redes na época, mostrando que a amizade entre eles evoluiu para um amor sólido e duradouro.



A apresentadora também encerrou 2023 com mudanças significativas em sua vida pessoal. Após o fim de seu casamento com Alexandre Correa, no qual foi vítima de violência doméstica, a apresentadora encontrou em Edu uma nova chance para viver o amor. Hoje, o casal celebra a felicidade de uma nova fase juntos.