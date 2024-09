A Fazenda: Cauê Fantin acusa Gizelly Bicalho de querer 'aparecer' - Foto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 13:26 | Atualizado 17/09/2024 13:30

O clima esquentou no Paiol de "A Fazenda 16"! Após Cauê Fantin fazer uma acusação contra Gizelly Bicalho, a ex-BBB não hesitou em revidar. O influenciador sugeriu que a morena teria tentado "chamar atenção" ao ficar feliz com a presença de Raquel Brito, irmã de Davi Brito, no reality show e ao mencionar sua participação no "Big Brother Brasil". A tensão entre os dois foi notável.

Durante o bate-boca, Cauê disse que a ex-sister estava forçando para aparecer. "Achei você super gentil, só que assim, do mesmo jeito, continuo achando a mesma opinião que tinha aquela hora", afirmou. Sem hesitar, Gizelly rebateu com firmeza: "Então pronto. Você não sabe como eu vivi. A sua opinião, para mim, não me interessa", disparou.

O influenciador não recuou: "Mas é a minha opinião, sendo minha eu posso colocar do jeito que eu quiser. O que aconteceu foi o seguinte: você quis chamar atenção ali", cravou. "Que 'chamar atenção'... Assista em 2020, é exatamente a mesma pessoa. Eu chamo atenção naturalmente. Essa sou eu", respondeu a advogada.

O rapaz insistiu: "Você quis chamar atenção da equipe do cara [Davi Brito] que venceu a parada lá, parceiro. Você estava querendo isso", garantiu. "Você não conhece os furacões, mas vai conhecer agora", revelou Gizelly, em referência aos seus fãs.

Por fim, sentindo-se desafiado, o jovem concordou: "Não mesmo, vamos conhecer. Eu to aqui para o tudo ou nada, minha parceira. Entrei para jogar com meu peito e coração, então se eu sentir alguma parada eu vou falar. É isso mesmo, então é a minha opinião", encerrou. Tudo indica que o embate entre os participantes ainda vai render muito!