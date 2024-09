Letícia Sabatella celebra autoestima e reflete sobre traumas do passado - Foto: Reprodução

Letícia Sabatella, aos 53 anos, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (17) para mostrar sua confiança e orgulho com o próprio corpo. Em um vídeo com várias fotos, a atriz aparece posando com um look ousado, que mistura transparências nas pernas e nas costas. A famosa então brincou admitindo já ser "uma coroa", mas deixando claro que está feliz com seu corpo e fase atual.

Na legenda, Letícia brincou: "Tô gostando de ser uma coroa! Equilíbrio é a palavra de maior força". A postagem arrancou elogios dos seguidores, que enalteceram sua beleza e autenticidade.



Diversos fãs se manifestaram, admirados com a atitude da artista. "Coroa muito simpática", comentou um seguidor. Outro elogiou: "A bela pose de mulher real". Vale destacar que, embora receba diversos elogios e admire a própria beleza atualmente, em sua juventude, a artista lidava com vergonha e medo de se expor.



Letícia abriu o coração sobre os traumas que marcaram sua infância, especialmente por conta dos assédios que sofreu. "Tinha vergonha [do meu corpo] porque fui assediada muito cedo", desabafou em uma entrevista ao programa "Provoca", da TV Cultura. Segundo ela, essas experiências a fizeram querer se esconder e se vestir de forma a evitar chamar a atenção: "Eu vivia com o casaco na cintura, blusão... sempre roupas masculinas", contou a atriz.



A artista também refletiu sobre a luta das mulheres em busca de liberdade e segurança nas ruas, algo que ela, nascida em Belo Horizonte, sentiu profundamente. "As mulheres têm que se disfarçar para sobreviver", explicou Letícia, destacando que esse sentimento de repressão pode variar dependendo do lugar.