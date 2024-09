Vanessa Lopes com acne - Foto: Reprodução

Vanessa Lopes com acneFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 10:01 | Atualizado 17/09/2024 10:02

Vanessa Lopes abriu o coração sobre a crise de acne que está enfrentando. Na noite desta segunda-feira (16), a influenciadora de 23 anos decidiu gravar um vídeo sem maquiagem ou filtro, mostrando a realidade da sua pele e confessando que sua autoestima está abalada. Na ocasião, a tiktoker confessou que não suporta mais essa situação.

Em seus stories do Instagram, a ex-BBB exibiu o estado de suas espinhas, visivelmente inflamadas, no rosto. A jovem também revelou que está em tratamento há 27 dias com um remédio forte para acne, mas ainda não surtiu efeito como ela esperava. "Vai fazer um mês, e esse é o estado da minha pele. É, galera, babado. Não aguento mais", admitiu.

Apontando para as espinhas no rosto, a influenciadora não escondeu o incômodo e contou que está vivendo um momento difícil em relação à sua aparência. "Esse é o estado real da minha pele. Apesar de saber que vai passar, minha autoestima está lá embaixo", declarou, visivelmente frustrada.



Vale lembrar que, quando exibiu o estado da pele natural pela primeira vez, a famosa explicou que a acne surgiu como reação a medicamentos. Além disso, a ex-BBB teve um quadro psicótico agudo quando esteve no reality show e acredita que o público poderá enxergá-la como uma pessoa real enquanto lida com esses dilemas.