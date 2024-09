Mãe de Endrick publicou mensagem enigmática antes de casamento - Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2024 13:22 | Atualizado 16/09/2024 13:32

Endrick, promessa do futebol brasileiro, pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar seu casamento com Gabriely Miranda nesta segunda-feira (16). O casal, que compartilhou fotos de um ensaio fotográfico no Instagram, oficializou a união em um clima íntimo e reservado. Porém, repercutiu uma publicação de Cintia Ramos, mãe do atleta, que supostamente seria contra a união.

Nas imagens, o jogador aparece de terno preto, enquanto Gabriely optou por um vestido branco curto e fora do convencional. Na legenda do post, o casal citou um versículo bíblico para marcar o momento especial e destacaram: "Enfim, casados". Embora não tenham revelado detalhes da cerimônia, a postagem deu a entender que o evento foi bastante discreto, sem grandes celebrações ou declarações dos familiares até o momento.



No entanto, horas antes do anúncio, Cintia Ramos, mãe de Endrick, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma reflexão. Em um vídeo, a pastora Camila Barros falava sobre a importância de “honrar quem te honra”, gerando especulações sobre uma possível mensagem direcionada ao casamento do filho.

“Não respeita tua casa, não respeita a tua vida, não respeita a tua história e você curte, comenta, compartilha, manda beijo e vai no aniversário. É uma quebra de princípio. Depois tá deprimido e não sabe porquê. Porque a Bíblia diz aqui a quem honra, honra. Se não tem honra, meu irmão, sai [...] Inimigo não respeita quem oferece paz quando ele chama para guerra”, disparou a religiosa no vídeo.

O post levantou dúvidas sobre a relação entre Cintia e Gabriely, já que a mãe do craque não comentou sobre o casamento. Vale lembrar que a matriarca havia expressado sua preocupação com o possível casamento precoce do filho, afirmando que os dois ainda eram muito jovens. No entanto, a convivência familiar parecia estar em harmonia, com Cintia e Gabriely compartilhando momentos juntos ao lado do jogador.