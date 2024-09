Candidatos Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) - Reprodução

Candidatos Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) Reprodução

Publicado 16/09/2024 11:56 | Atualizado 16/09/2024 11:57

O último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado neste domingo (15) e transmitido na TV Cultura, gerou grande repercussão após um incidente inesperado. Durante a transmissão ao vivo, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) perdeu a cabeça e arremessou uma cadeira contra o adversário Pablo Marçal (PRTB). O motivo? Uma série de provocações feitas por Marçal, incluindo menção a uma denúncia de assédio contra Datena.



Mesmo hospitalizado após o ocorrido, Marçal não perdeu a chance de ironizar a situação. Nas redes sociais, o candidato publicou um vídeo respondendo a um seguidor que elogiou sua postura. "Eu jamais agrediria um idoso. Eu tenho controle emocional. Aguento tudo. Trabalho para servir o povo! É uma missão né, tem que aguentar tudo... Gente cuspindo, ameaça, cadeirada... Estou firme! Faz o L, aí", brincou o político, ironizando o ataque.



Além disso, a equipe de Marçal fez uma publicação comparando o incidente com atentados sofridos por Jair Bolsonaro, no Brasil, e Donald Trump, nos Estados Unidos. A comparação gerou polêmica e dividiu opiniões nas redes sociais, com muitos usuários criticando o tom exagerado da analogia.



O episódio que culminou na agressão começou após uma pergunta de Marçal a Datena, questionando quando ele desistiria de sua candidatura e chamando a campanha de "palhaçada". A provocação irritou profundamente o apresentador, que reagiu de forma violenta, transformando o debate em um espetáculo lamentável.