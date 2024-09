Daniela Mercury joga banco em show e é detonada: ?Lixo é essa cantora? - Foto: Reprodução

O show de Daniela Mercury, neste sábado (14), em Salvador, virou polêmica nas redes sociais. Durante sua apresentação no Casacor Bahia 2024, a cantora lançou um banco que estava no palco, alegando querer mais espaço para performar. O gesto, porém, desagradou uma empresária local, dando início a uma onda de críticas.



A banqueta de bar arremessada pela artista fazia parte de um lançamento da Tidelli, empresa de mobiliário que estava expondo no evento. Tati Mandelli, fundadora da marca, se sentiu desrespeitada e foi às redes sociais expressar sua indignação: "Ela recebeu um produto nosso que está em exposição na Casacor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou ela como se fosse lixo", lamentou.

Em um vídeo publicado no Instagram, a empresária não poupou palavras: "Eu gostaria de dizer para essa senhora, que se diz artista, que na verdade a Tidelli emprega 700 pessoas na Região Metropolitana de Salvador. Faz um produto que vai para vários lugares do mundo, e que nem ela e nem ninguém pode jogar como se fosse lixo", afirmou Mandelli em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Por fim, ela detonou Daniela: "Lixo mesmo é essa cantora que não tem elegância, nem respeito às pessoas. [...] Vão dizer que nós, empresários, não sabemos tratar os artistas. E os artistas, sabem tratar os empresários com respeito?", questionou, dada a situação. Nas redes sociais, a polêmica repercutiu.