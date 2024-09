Deolane Bezerra - Reprodução de internet

Publicado 13/09/2024 11:59 | Atualizado 13/09/2024 12:03

Deolane Bezerra, que teve sua prisão domiciliar revogada, foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, Pernambuco, a 280 km de Recife. Na verdade, tudo indica que algumas detentas não ficaram nada satisfeitas com a presença da influenciadora na unidade. Inclusive, elas fizeram protestos por melhores condições.



A prisão, que deveria comportar 107 mulheres, atualmente abriga 264, o que tem gerado desconforto. A decisão de mudar Deolane de presídio foi tomada para evitar conflitos e tumultos. Conforme revelado no programa "Fofocalizando", no entanto, o aumento de tensão entre as detentas parece ser inevitável, ao passo que as reclamações continuam.



A atração do SBT ainda garantiu que, apesar dos rumores, a ex-peoa de "A Fazenda 15" não está recebendo nenhum privilégio especial. A loira está em uma cela exclusiva, apenas para garantir sua segurança, longe de outras detentas. Mesmo assim, o clima na prisão segue delicado.



Na última quinta-feira (12), Daniele Bezerra, irmã de Deolane, saiu em defesa da influenciadora e pediu o fim dos ataques. “Parem, por favor, a gente não aguenta mais. Se um dia vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vão falar coisas que não queriam pelo desespero”, desabafou.