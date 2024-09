Solteira, Gracyanne Barbosa diz que recuperou 'amor próprio': 'Deveria ter feito antes' - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 08:36 | Atualizado 13/09/2024 08:40

Gracyanne Barbosa fez a alegria dos seguidores ao postar um vídeo inusitado. Nesta quinta-feira (12), a musa resolveu dançar no pole dance, mas dessa vez enfrentou um desafio a mais: a chuva. Sem medo de se molhar, a ex-mulher de Belo mostrou suas habilidades mesmo com o clima adverso.



No entanto, a performance teve uma reviravolta divertida. A famosa acabou escorregando e levou um tombo, mas tratou o incidente com bom humor nas redes sociais. "Lembranças de uma chuvinha maravilhosa, que cairia muito bem agora pra aliviar esse calor e ajudar nas queimadas, né? No final, nota dó", brincou ela na legenda da publicação, arrancando risadas dos fãs.



Os seguidores não perderam tempo e logo reagiram ao vídeo. Um deles comentou, entusiasmado: "Muito top! Queria aprender, acho incrível". Outro, destacando a força da influenciadora, escreveu: "A braba não dá trégua". "Você é um show a parte", elogiou uma terceira.

Por fim, teve quem se divertisse com o tombo: "Ri com respeito", comentou um fã. "Até a queda foi bonita", brincou outra. "Queda amortecida com sucesso", apontou mais uma.