Deolane Bezerra - Reprodução/Internet

Publicado 13/09/2024 10:13 | Atualizado 13/09/2024 10:25

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, nesta sexta-feira (13), a prisão preventiva de Deolane Bezerra. A decisão foi proferida pelo desembargador Otávio de Almeida Toledo, que apontou questões processuais como motivo para negar o pedido de liberdade. Inclusive, destacou que ainda há possibilidades de recurso na Justiça de Pernambuco.



A influenciadora, que havia sido presa em Recife no início de setembro, foi transferida para uma penitenciária em Buíque, no Agreste pernambucano. Sua mãe, Solange Bezerra, também segue detida em Recife, na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, após o STJ negar outro pedido de soltura. A loira foi alvo de uma operação que investiga uma organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais.



A defesa da famosa havia solicitado ao STJ a substituição da prisão por outras medidas restritivas previstas em lei, alegando a inexistência de elementos que justificassem sua permanência na prisão. Os advogados ainda argumentaram que a advogada é mãe de uma menina de 12 anos, que depende de seus cuidados, e questionaram a legalidade da ordem de prisão emitida no dia 10 de setembro.



A prisão domiciliar de Deolane foi revogada na última terça-feira (10) por descumprimento de medidas cautelares. Mesmo após sua liberação, a empresária teria desrespeitado condições impostas pela Justiça, o que levou à decisão de mantê-la presa preventivamente.