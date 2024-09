Lexa - Reprodução / Instagram

LexaReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 13:46 | Atualizado 12/09/2024 13:47

Lexa usou suas redes sociais para revelar que deu uma pausa em sua agenda de shows para se reconectar com Deus durante um retiro espiritual. A cantora aproveitou o tempo em meio à natureza e sem a companhia do noivo, o ator Ricardo Vianna, para refletir sobre a vida.

Em um desabafo sincero, Lexa explicou a importância de tirar um tempo para si mesma. “Às vezes é preciso parar e contemplar. No meio dessa vida tão atribulada… agradecer! Tirei alguns dias para curtir a minha própria companhia e me conectar com Deus… e eu não preciso estar mal pra isso acontecer”, iniciou.

A rainha de bateria da Unidos da Tijuca, escola de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio, ainda reforçou a necessidade de equilíbrio na rotina corrida. “É necessário estabelecer suas bordas e viver um momento só seu, faz bem pra alma e pro corpo!”, garantiu.

Evitando especulações, a artista ainda teria revelado porque estava sozinha, sem a companhia do amado. “Eu vivo no meio do barulho, eu faço barulho, mas tudo que eu preciso na maioria das vezes… é um pouco de silêncio”, ponderou. “É sempre necessário relembrar quem somos, de onde viemos e agradecer a Deus cada dia que nos é dado. Viva a vida!”, finalizou.



Vale destacar que Ricardo Vianna apoiou a decisão da noiva de tirar um tempo para si e buscar evoluir espiritualmente. Inclusive, nos comentários da publicação, ele fez questão de elogiar: “Descanso mais que merecido! Tô com saudade, mas eu aguento. Espero que esteja perfeito esse momento seu com você mesma… você é linda e o lugar transmite paz!”, declarou.