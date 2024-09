Davi Brito e irmã Raquel Brito - Reprodução

Publicado 12/09/2024 10:48 | Atualizado 12/09/2024 10:49

Raquel Brito, irmã do vencedor do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (11) para interagir com os fãs e acabar com especulações sobre a fortuna do rapaz. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora foi questionada se o dinheiro do baiano já teria acabado e respondeu à altura.

“O dinheiro do Davi já acabou?”, perguntou um internauta, direto ao ponto. Sem papas na língua e em tom bem-humorado, Raquel rabateu: “Essa pergunta só corresponde a Davi e ao Banco Central, fora isso não é da conta de ninguém”, afirmou, sem dar detalhes sobre o patrimônio atual do ex-brother.



Davi Brito, que venceu o reality e ganhou uma grande bolada, tem sido assunto nas redes recentemente após devolver um Porsche de luxo que havia comprado. O ex-motorista de aplicativo chamou a atenção ao devolver o veículo, avaliado em mais de R$ 500 mil, poucos meses após exibir o carro em suas redes sociais.



Em meio às especulações, a equipe do famoso emitiu um comunicado esclarecendo o ocorrido. "A compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise cuidadosa, Davi optou por declinar da aquisição", explicou a nota. A assessoria também agradeceu a compreensão de todos e deixou claro que o processo foi resolvido sem maiores problemas.