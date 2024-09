Luma (Agatha Moreira) - Globo/ Manoella Mello

Agatha Moreira, protagonista da novela "Mania de Você", da Globo, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (12) para contar detalhes sobre os bastidores de sua preparação para viver Luma. A atriz revelou que o processo para conseguir o papel começou há 10 meses, e desde então, ela passou por desafios físicos e emocionais para dar vida à personagem na trama de João Emanuel Carneiro.



Em um desabafo sincero, a famosa relembrou como tudo começou: "já se passaram 10 meses desde o dia em que fiz o teste para viver a Luma. E pelo menos há 6 meses estou vivendo esse processo de construção. De cara, o meu primeiro desafio estava no texto: como fazer uma personagem desde os seus 17 até os seus 30 anos?", iniciou.

A artista então recordou que precisou encarar uma questão inesperada em relação ao seu corpo, que continua em tratamento. "E o segundo desafio estava na minha limitação física por conta das lesões no meu pé que me acompanham até hoje (foi estranho porque era um fator limitante com o qual eu nunca tive lidar antes na minha vida)", confessou.

A partir daí, a preparação para o papel foi intensa e diversificada: desde estudar e pesquisar referências, até tirar carteira de arrais amadora e motonauta, Agatha Moreira fez de tudo um pouco. Após todos os passos até mergulhar na personagem, de repente a namorada de Rodrigo Simas estava gravando. "O ponto de partida? Angra dos Reis! Duas semanas de muito frio na barriga, com dias lindos e ensolarados e com uma equipe brilhante ao meu redor! E agora eu apresento a vocês a minha Luma!", declarou.

Por fim, a atriz celebrou a estreia da novela e agradeceu à equipe e ao autor. "Espero do fundo do meu coração que a nossa história envolva, divirta e emocione vocês. São muitos passos pra chegar até aqui e ainda temos uma longa caminhada pela frente. [...] Um agradecimento especial ao nosso criador, João muito obrigada por esse presente! Mania de Você tá no ar! Que seja lindo!", concluiu, emocionada.