Esposa de Gusttavo Lima sofre acidente doméstico: ’Não parava de sangrar’Foto: Reprodução

Publicado 11/09/2024 14:27

Andressa Suita passou por um susto nesta semana ao sofrer pequenos ferimentos em um acidente doméstico com o box do banheiro. O vidro estourou inesperadamente enquanto ela preparava o banho dos filhos, Gabriel e Samuel, deixando-a com cortes na mão. Após o ocorrido, ela compartilhou a experiência e fez um alerta importante aos seus seguidores.



Em seus stories do Instagram, a esposa de Gusttavo Lima alertou os fãs e seguidores: “Não deixem de colocar película no box de vidro da casa de vocês para prevenir qualquer acidente sério”, pediu ela, logo depois de seu acidente doméstico.

Em seguida, a influenciadora detalhou o ocorrido. “Eu sempre tenho o hábito de abrir o box, ligar o chuveiro e esperar a água esquentar para chamar os meninos. Quando eu coloquei a mão no box, ele estourou e, aparentemente, teve um corte pequeno”, explicou.

No entanto, o susto só aumentou quando ela notou que o sangramento não parava. “Voltei a rotina normal com as crianças, mas não parava de sangrar. Chamei os médicos e precisou de quatro pontos, fiquei assustada. Graças a Deus foi em mim e não nas crianças. Então, não deixem de colocar a película, é este o alerta”, declarou.