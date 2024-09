Astro de 'Velozes e Furiosos' é preso por não pagar pensão - Foto: Reprodução

Astro de 'Velozes e Furiosos' é preso por não pagar pensãoFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2024 12:02

Tyrese Gibson, conhecido por seu papel como Roman Pearce na franquia "Velozes e Furiosos", foi preso na última segunda-feira (9) por não pagar a pensão alimentícia de sua filha, Soraya, de 5 anos. O ator foi detido no condado de Fulton, Geórgia, durante uma audiência que definiria o valor da pensão, estipulado em 10 mil dólares mensais desde abril de 2022.



O ator se recusou a pagar o valor determinado pelo juiz, o que resultou em sua prisão por desacato. Segundo o site TMZ, Tyrese foi levado algemado direto do tribunal. Além dos 10 mil dólares mensais que ele deixou de pagar, o ator foi condenado a arcar com uma fiança de 73 mil dólares, que inclui os honorários advocatícios de sua ex-mulher, Samantha Lee.



Nas redes sociais, Tyrese publicou uma sequência de fotos com as filhas horas antes da audiência, declarando: "O amor que um pai pode ter por seus filhos não pode ser explicado". No entanto, nos comentários, muitos seguidores criticaram sua atitude de desafiar a justiça. “Não pagar não serve a você ou às crianças, especialmente quando o resultado é você ser preso”, disparou uma seguidora.



Apesar das críticas, alguns fãs apoiaram o famoso, considerando o processo injusto. “Espero que Deus a tire da vida dessa criança”, comentou uma admiradora, em referência à ex-esposa do ator. O caso gerou grande repercussão, dividindo opiniões sobre o comportamento de Tyrese e as consequências da decisão judicial.