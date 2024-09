Mel Maia reflete sobre energias alheias e revela ter desistido de trabalhos - Foto: Reprodução

Mel Maia reflete sobre energias alheias e revela ter desistido de trabalhos Foto: Reprodução

Publicado 11/09/2024 09:18 | Atualizado 11/09/2024 09:19

Mel Maia, de 20 anos, usou seus Stories no Instagram nesta terça-feira (10) para abrir o coração sobre escolhas que fez ao longo de sua carreira e vida pessoal. A atriz, que está longe das novelas desde o fim de "Vai na Fé", revelou que já desistiu de trabalhos e eventos por conta de sentir "energias conflitantes" com certas pessoas.



Demonstrando nas boas vibrações, a artista desabafou. "Gente, é muito bizarro, é muito engraçado, como tudo na vida acontece na hora certa. Eu acredito muito no universo, que tudo que é para ser meu vai me encontrar em algum momento. [...] Eu nunca deixo de lado as coisas e pessoas que entram na minha vida do nada. É tudo um aprendizado, tudo por algum motivo e sou muito sensitiva", iniciou.

A jovem ainda afirmou que é muito atenta às energias ao seu redor. "Eu deixo de fazer algumas coisas, deixo de fazer alguns trabalhos, deixo de ir a alguns lugares simplesmente porque a minha energia não vai bater com energia de tal pessoa e não porque me acho superior. E se não tivesse esse tipo de pensamento e atitude, hoje não estaria tendo os resultados que queria ter", contou.



Mel também revelou que a decisão de não seguir por certos caminhos foi essencial para chegar onde está. "Hoje, recebi uma notícia muito muito boa, que se eu não tivesse feito as escolhas que que o meu coração mandou, eu não estaria aqui hoje. É muito bizarro. Calma que as suas coisas vão chegar até você, tudo vai dar certo. Dica: faça o que o seu coração manda [...] porque a sua energia nunca erra", encerrou.