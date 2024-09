Rachel Sheherazade - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 10/09/2024 12:41 | Atualizado 10/09/2024 12:42

Rachel Sheherazade voltou a causar polêmica no último domingo (8), ao fazer uma indireta ao SBT durante o "Domingo Record". Ao receber Matheus Ceará como convidado, a jornalista enfatizou que ele agora trabalhava na "segunda maior emissora do país".

Na ocasião, a ex-A Fazenda deixou o comediante sem graça. "Você veio para a segunda colocada, meu amigo! Você está na segunda maior emissora do país. Diga se isso não é uma promoção?", perguntou. O rapaz, visivelmente incomodado com a fala, brincou: "Amanhã sai a matéria, Rachel Sheherazade bota palavras na boca de Matheus Ceará", declarou.

A suposta troca de farpas da loira com a emissora gerou reações nas redes sociais, onde muitos internautas comentaram o momento constrangedor. “10 anos mamando no SBT e é assim que ela agradece”, criticou um usuário, referindo-se ao longo período que a apresentadora passou na emissora de Silvio Santos. “Abre o olho, Bispo Macedo!”, brincou outro seguidor.



Enquanto as alfinetadas continuam, o "Domingo Record", comandado por ela, amarga o terceiro lugar em audiência desde sua estreia. Nas últimas semanas, o programa tem sido superado por seu concorrente, "Domingo Legal", do SBT. Apresentado por Celso Portiolli, a atração registrou 6,2 pontos de média na Grande São Paulo, contra apenas 2,6 do programa de Sheherazade.