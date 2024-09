Ana Hickmann prova de vestido de noiva: 'Será que ele vai gostar?' - Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2024 09:23 | Atualizado 10/09/2024 09:24

Ana Hickmann está prestes a subir ao altar ao lado de Edu Guedes e os preparativos para o grande dia estão a mil! Nesta segunda-feira (9), a apresentadora emocionou seus seguidores ao compartilhar o momento em que fez a primeira prova do vestido que usará em seu noivado. "Estou me sentindo, nem acredito que agora é para mim", declarou.



Em um vídeo publicado em seu canal do youtube, a famosa mostrou a visita à sua estilista e revelou que o vestido superou todas as expectativas. "Eu achei o máximo. Estou emocionada, juro. Ficou tudo muito perfeito. Estou me sentindo. Passei minha vida fotografando vestido de noiva, fotografando os vestidos mais lindos de noiva, mas nunca foi pra mim. Pela primeira vez, vai ser pra mim", iniciou.

Emocionada, a loira se mostrou uma adolescente apaixonada, surpresa com seus próprios sentimentos. "Juro. Nem eu pensei que fosse ficar desse jeito. É normal ficar desse jeito? A mão está tremendo, a boca fica seca. Coração acelera. Será que ele vai gostar?", questionou ela, agitada.

Deixando claro que o momento foi muito especial, ela continuou: "Eu não vou dar spoiler do vestido inteiro porque é surpresa não só para vocês, mas principalmente para o meu noivo", explicou. Vale destacar que se trata do vestido que a mãe de Alêzinho usará no noivado oficial, não no casamento.

"É o meu noivado, mas o efeito vai ser tão impactante quanto no dia do casamento, com todos os detalhes. E tem mais uma coisa, gente: eu estou preparando uma surpresa para o Edu. Não é só o vestido; estou preparando algo especial para o noivado", contou.